Eine steile These gut begründet – Basel war die Wiege der Hippies LSD und der Roman «Der Steppenwolf» von Hermann Hesse haben beide sehr viel mit Basel zu tun. Und beides war für die Hippies ganz wichtig. Markus Wüest Vivana Zanetti

Szene vom Woodstock-Festival im August 1969. Foto: Bill Eppridge/The LIFE Picture Collection via Getty Images

Für gewöhnlich heisst es, mit den Hippies sei es in den 60er-Jahren in San Francisco losgegangen. Dort, in dieser weltoffenen Stadt am Pazifik, sei der Grundgedanke von «make love – not war» in die Welt gesetzt worden. Die ersten «Kinder» der Flower-Power-Bewegung sollen sich dort in farbige, sehr lose sitzende Kleider gehüllt haben. Sie liessen ihre Haare wachsen und demonstrierten gegen den Vietnamkrieg.

Der amerikanische Filmproduzent Richard Herland, ein Harvard-Historiker, sieht es etwas anders. In seinen Augen ist Basel die Wiege der Hippies: Basel habe mit zwei wichtigen Elementen der Hippie-Bewegung einen Boden geliefert, sagt er. Einerseits mit dem Roman «Der Steppenwolf», den Hermann Hesse zu einem Teil im Hotel Krafft verfasste. Andererseits mit dem synthetisch hergestellten LSD, das der Basler Chemiker Albert Hofmann in den 40er-Jahren als psychotrope Substanz entdeckte. Hofmann war im Dienste der Sandoz tätig, die das Mittel unter dem Namen Delysid zunächst als Medikament vermarktete.