Weissrusse am Rheinknie im Exil – «Basel war die einzige Möglichkeit» Sasha Filipenko ist noch bis Ende September im Atelier Mondial als Artist in Residence einquartiert. In Wirklichkeit kann er gerade nirgendwo sonst hin. Vivana Zanetti

Am liebsten würde er nach Minsk zurück, aber er kann nicht: Er würde sofort festgenommen. Foto: Lukas Lienhard / © Diogenes Verlag

Drei von Ungewissheit geplagte Stunden sass Sasha Filipenko im Februar 2021 an einem Flughafen in Russland fest. Der weissrussische Autor war auf dem Weg zu einer Literaturprämierung, als ihn russische Beamte zur Seite nahmen. Warum sie ihn damals nicht an die weissrussischen Behörden auslieferten, ist dem gebürtigen Minsker bis heute ein Rätsel. «Wahrscheinlich hatten sie einfach keine Zeit, sich weiter mit mir zu beschäftigen», sagt der 37-jährige Familienvater mit einem spöttischen Unterton. «Aber von da an war klar, dass ich wegmuss.»

Filipenko sitzt auf einer Bank auf dem Freilagerplatz zwischen Basel und Münchenstein. Dort lebt er seit Mitte Juli als Writer in Residence zu Gast im Atelier Mondial, ein Förderprogramm der Christian-Merian-Stiftung für Kunstschaffende. Die Bezeichnung «Writer in Exile» beschreibt seine Situation allerdings treffender. Sein Pass leuchtet bei der Grenzkontrolle in der gemeinsamen KGB-Kartei der russischen und weissrussischen Sicherheitsbehörden rot auf. Der Grund dafür seien nicht die Romane, sagt der Schriftsteller ruhig. «Die lesen meine Bücher nicht einmal.»