Mehr Schutzsuchende – Basel wächst auch wegen des Ukraine-Krieges Von wegen Stadtflucht. Die Bevölkerung von Basel-Stadt ist innerhalb eines Jahres um ein Prozent gewachsen. Vor allem Familien haben es schwer, eine geeignete Wohnung zu finden. Kurt Tschan

Der Bau der Wohnanlage City-Gate mit knapp 200 Wohnungen wurde im Herbst 2020 abgeschlossen. Erstellt wurde sie auf dem ehemaligen Miba-Areal zwischen Bahnhof SBB und St. Jakob. Foto: Adimmo AG

Ende letzten Monat lebten 205’314 Personen im Kanton Basel-Stadt. Das waren 0,2 Prozent mehr als im Februar. Im Jahresvergleich ergab sich eine Zunahme von einem Prozent, wie das Statistische Amt Basel-Stadt ausgerechnet hat. Damit lebten immerhin rund 2000 Personen mehr in Basel. Prozentual am stärksten wuchsen die Wohnviertel Kleinhüningen und Clara. «Diese starke Zunahme ist auch auf die ukrainischen Schutzsuchenden zurückzuführen», schreibt das Statistische Amt in seiner Analyse.