Eymann – Basel vor dem Niedergang? Auch wenn der Stern von Uhren und Schmuck verblassen sollte: Mit der Universität, der Pharma und den zahlreichen Life-Sciences-Instituten hat Basel auch in Zukunft Stärken. Meinung Christoph Eymann

Verhelfen Basel auch in Zukunft zu Renommee: Forscher der Life-Sciences-Branche, hier am Friedrich-Miescher-Institut.

Die Hiobsbotschaft für die Baselworld schockiert. Die letzten hundert Jahre waren für die Durchführung von Messen die beste Epoche – besser als die Gegenwart. Basel hat diese Zeit optimal genutzt. Das Treffen von Angebot und Nachfrage in der realen Welt verliert an Bedeutung. Die Vertriebswege von Waren und Dienstleistungen vom Hersteller zum Kunden sind heute anders. Neben der Corona-Krise, die letztlich die Verschiebung der Baselworld verursacht und die leidige weitere Entwicklung eingeleitet hat, bedroht die Digitalisierung die traditionellen Messen. Weltweit verschwinden Messen, Beispiele sind die Cebit, eine der grössten Messen für Informationstechnik, die 2018 letztmals stattfand, und bei uns die Muba. Das Verschwinden von Messen verstärkt den Konkurrenzkampf der Standorte im In- und Ausland, Genf lässt grüssen.