Platz 1 in der Rangliste – Basel verteidigt Spitzenplatz als zukunftsträchtigste Kleinstadt Wie im letzten Jahr landet Basel auf Platz eins unter den europäischen Kleinstädten und beweist erneut die Attraktivität der Region für ausländische Investoren. Dorothea Gängel

Der Novartis-Campus steht für Wachstum im Bereich Life-Science in der Region Basel. Foto: Basel Area

Auch in diesem Jahr belegt Basel in der Rangliste von FDI Intelligence, der Fachstelle für ausländische Direktinvestitionen der «Financial Times», den ersten Platz. Dies in der Kategorie der europäischen Städte, deren Einwohnerzahl zwischen 100’000 und 350’000 liegt. Auf Platz 2 liegt das irische Cork, auf Platz 3 Reading in Grossbritannien. Damit konnte Basel den letztjährigen Spitzenplatz verteidigen. Die Studie berücksichtigt Kriterien wie Wirtschaftspotenzial, Kosteneffizienz, Erreichbarkeit und Bevölkerungsentwicklung.