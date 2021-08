Bevölkerungsstatistik – Basel verliert seine Schweizer Geht der Zuzug der ausländischen Bevölkerung im selben Tempo weiter wie seit 1985, haben in spätestens 25 Jahren nur noch die Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohner einen roten Pass. Markus Wüest

Die Basler Bevölkerung wird immer durchmischter. Foto: Kostas Maros

Ende Juli hat das Statistische Amt des Kantons Basel-Stadt die Wanderungsanalyse 2021 veröffentlicht. Ein Wust an Zahlen. Wir haben in der BaZ auch schon knapp darüber berichtet. Beim Statistischen Amt hat man ein spezielles Augenmerk auf die Auswirkungen der Pandemie gerichtet. Das Ergebnis, wenig überraschend: Wegen der eingeschränkten Mobilität kam es zu weniger Zuzügen in den Kanton Basel-Stadt – es zogen aber auch weniger Menschen weg.

Falsche Interpretation der Zahlen Infos einblenden Der zu diesem Thema bereits erschienene Artikel in der BaZ stammte von der Nachrichtenagentur SDA. Dabei wurde eine wichtige Zahl falsch interpretiert. «Im Gegensatz zu den Ausländerinnen und Ausländern fiel der Wanderungssaldo bei den Schweizerinnen und Schweizern negativ aus: 6359 Zuziehende standen 7804 Wegziehenden gegenüber», war da zu lesen. Da hat die Agentur die Statistik unsorgfältig gelesen. Denn es handelt sich bei den 6359 Zugezogenen um solche, die aus der Schweiz zuziehen – was aber nicht zwingend Schweizerinnen oder Schweizer sein müssen. Genauso wenig wie die 7804 Weggezogenen ins Ausland zwingend alles Ausländerinnen und Ausländer sind. (mw)