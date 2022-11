Team Basel4Olympia – Basel unterstützt so viele Olympia-Kandidaten wie nie zuvor Zwölf Spitzen-Sportlerinnnen und -Sportler profitieren auf ihrem Weg an die Olympischen Spiele von einem monatlichen Batzen des Kantons. Dominic Willimann

Das Basler Olympia-Team und ihre beiden Mentoren: Sandro Penta (Leiter Leistungssport), Kimmy Repond, Jan Rohrer, Menia Bentele, Olga Fusek, Regierungsrat Conradin Cramer (oben, von links), Silvan Wicki, Salome Lang, Florian Faber und Pascale Stöcklin (unten, von links). Es fehlen: Florian Breer, Yves Haussener, Kim Büch und Frederik Weber, Foto: Dominic Willimann

Noch sind die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris in weiter Ferne – wie auch die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Doch für die Basler Sportler, die sich die Teilnahme an Olympia zum Ziel gesetzt haben, ist der Termin der Spiele allgegenwärtig.

Zur Olympia-Qualifikation möchte auch der Kanton Basel-Stadt einen Beitrag leisten und seine Sportler auf dem Weg dorthin begleiten. Sportdirektor Conradin Cramer sagt: «Diese Athleten verdienen den grössten Respekt und deshalb unterstützen wir sie auch auf diesem Weg.» Im Team Basel4Olympia sind zwölf Namen aufgelistet, die bis zu den Olympischen Spielen mit jeweils 1000 Franken pro Monat alimentiert werden.

Mit zwölf Athleten sind so viele Sportler in diesem Programm wie nie zuvor. Aufgenommen wird in diesem fünften Team-Basel4Olympia-Zyklus nur, wer seinen Wohnort im Kanton hat und mindestens im Besitz einer Swiss-Olympic-Card-Bronze ist. Leistungssport-Chef Sandro Penta erinnert sich an die erste Unterstützungsphase: «Da hatten wir genau eine Sportlerin auf der Liste.» Es war Beachvolleyballerin Lea Schwer aus Riehen.

Eine Athletin für die Winterspiele

Auffallend beim Basler Team ist, dass sich die zwölf Athleten nur auf sechs Sportarten verteilen. Besonders stark vertreten mit je drei Sportlern sind die Leichtathleten (Silvan Wicki, Salome Lang, Pascale Stöcklin) und Beachvolleyballer (Menia Bentele, Yves Haussener, Florian Breer). Und interessant ist auch, dass mit Kimmy Repond (Eiskunstlauf) nur eine Sportlerin aus der Sparte Wintersport im Basler Team steht.

Ein prominenter Name, der die letzten Zyklen jeweils prägte, fehlt hingegen auf der Liste: derjenige von Alex Wilson. Dem 32-jährigen Sprinter droht eine mehrjährige Dopingsperre. Noch ist diese aber nicht amtlich, weil die Urteilsbegründung aussteht. Aus diesem Grund haben die von Basel unterstützten Athleten auch einen Kontrakt unterschreiben müssen, in dem geregelt ist, was passiert, wenn es zu solchen oder anderen Verstössen kommt.

Sandro Penta allerdings hofft, dass man sich auf den Sport und nicht solche Nebenschauplätze fokussieren kann. Denn dass das Basler Unterstützungsmodell von Erfolg gekrönt ist, hat die Vergangenheit bewiesen: Olympia-Gold der Ruderer Simon Niepmann und Lucas Tramèr oder der vierte Platz von Benjamin Steffen im Degen-Einzel sind Beweis dafür. Und geht es nach Cramer und Penta, sollen weitere Olympia-Top-Platzierungen folgen, die den Namen Basels in die weite Welt hinaus tragen.

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.