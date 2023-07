Die Margarethenbrücke bleibt für den Tramverkehr wohl bis Herbst gesperrt. Foto: Pino Covino

Auf der Linie 36 stand ich wegen der Baustelle beim Dreispitz dreissig Minuten im Stau. Ein entnervter Fahrgast motzte mich später deswegen an. Ich behielt die Contenance. Am nächsten Tag war ich auf dem 34er. An der Schifflände fuhr mir ein Velofahrer vor die Schnauze – ich konnte gerade noch das Lenkrad rumreissen und bremsen. Tags darauf, wieder auf dem 34er, düste ein Rollerfahrer, ohne nach links und rechts zu gucken, aus einer Seitenstrasse über die Bäumlihofstrasse. Natürlich habe ich auch in diesem Fall gebremst. In der Rebgasse kam mir verbotenerweise eine Trottifahrerin entgegen und quetschte sich zwischen einem Bauwagen und meinem Bus hindurch. Ich habe geflucht. Am Claraplatz habe ich mir überlegt, ob ich beim Schiefe Egg anhalten und mir ein «Bier to go» bestellen soll.