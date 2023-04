«Augenzeuge Kurt Wyss» ist eine Serie der «Basler Zeitung», die alle 14 Tage immer montags erscheint.

Kurt Wyss wurde 1936 in Basel geboren, als ältester Sohn von dem Fotografen Otto Wyss und dessen Frau Lucy Dierks. Seine Eltern hatten sich Hoffnungen gemacht, dass er das Fotohaus Dierks an der Freien Strasse übernehmen würde. Aber nach der abgeschlossenen Lehre als Fotograf in Freiburg und einem ergänzenden Abschluss als eidgenössisch diplomierter Fotograf entschied sich Kurt Wyss, Pressefotograf zu werden. Er machte ab Ende der 1950er-Jahre mit Reportagen unter anderem in der «Schweizer Illustrierten» auf sich aufmerksam. Ab 1965 leitete er die Bildredaktion der Basler «National-Zeitung».

Nach der Fusion der «National-Zeitung» und der «Basler Nachrichten» zur BaZ im Januar 1977 erhielt Kurt Wyss einen neuen Vertrag – mit weitgehenden Freiheiten. So war es ihm möglich, auch für andere Publikationen zu arbeiten. Seine Fotos erschienen unter anderem im «Spiegel» und in der «New York Times». Kurt Wyss hat in mehreren Einzelausstellungen seine Fotos präsentiert.

Im Rahmen dieser Rubrik zeigt Kurt Wyss einerseits Eindrücke aus der Basler Stadtgeschichte, andererseits Fotos, die aus dem Bereich Kultur stammen. (mw)