Schweiz und die EU: Verhandlungen – Basel und Stuttgart machen Druck Bis es bei den Sondierungsgesprächen einen Durchbruch gebe, werde sich die EU nicht bewegen, stellt ihre Vertreterin in einer prominent besetzten Diskussionsrunde klar. Thomas Dähler

Die Fahnen am Bundeshaus helfen nicht weiter: Der Kanton Basel-Stadt und das Land Baden-Württemberg drängen auf Fortschritte in den Gesprächen zwischen der Schweiz und der EU. Foto: Michael Stahl

Solange die Sondierungsgespräche zwischen der Schweiz und der EU nicht erfolgreich abgeschlossen sind, wird sich am Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU nichts verändern – auch nicht in Dossiers wie Horizon Europe, die nicht direkt mit den bilateralen Verträgen zusammenhängen. Das hat EU-Botschaftsrätin Natalie Sleeman an einer vom Kanton Basel-Stadt und dem Land Baden-Württemberg organisierten Gesprächsrunde klargestellt. Am Freitag war Staatssekretärin Livia Leu zur sechsten Sondierungsrunde in Brüssel.