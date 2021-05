Literaturspaziergang Basel – Basel und die jüdische Kultur Ein kurzer Stadtrundgang ermöglicht den Einblick in eine lange Geschichte der jüdischen Kultur in Basel und fühlt sich wie Reisen an. Vivana Zanetti

Theodor Herzl auf dem Balkon seines Zimmers im Hotel Les Trois Rois, vermutlich während des 6. Zionistenkongresses 1903. Foto: Jerusalem Post Archive

Es ist ein sonniger, milder Abend auf dem Leonhardskirchplatz. Vor den Augen zeichnet sich das Bild verkachelter Dächer der Basler Altstadt ab. Wie der Blick langsam von einer Seite zur anderen das Panorama streift, beginnt sich die Welt zu drehen. Eine Tür öffnet sich und lädt auf eine kleine Reise ein. Die Germanistin Martina Kuoni erzählt auf einem Stadtspaziergang an sechs Stationen über die Bedeutung der jüdischen Kultur in Basel.

Martina Kuoni leitet Stadtrundgänge, auf denen man Basel neu kennen lernen kann. Foto: Ly Aellen

Das Rad der Zeit um 40 Jahre zurückgedreht, sitzt ein älterer, freundlich dreinblickender Herr hier auf einer Bank unter den Linden am Leonhardskirchplatz. Der Schriftsteller Hermann Kesten ist als einer der Hauptvertreter der Neuen Sachlichkeit im Deutschland der 1920er-Jahre und engagierter PEN-Präsident in der Nachkriegszeit bekannt. Nach Jahren des Exils in den grossen Metropolen der Welt wählte er die ruhige Stadt Basel für seinen Lebensabend aus. Sie sei eine «sanfte Insel für das Alter», meinte der 77-Jährige, als es ihn nach dem Tod seiner Ehefrau Toni Kesten von Rom zu einer Bekannten aufs Bruderholz zog.