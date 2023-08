Basel und der Lärm – Beat on the Street darf Route nicht verlängern Am Samstag gehört die Rheinpromenade den Ravern: Die diesjährige Ausgabe von Beat on the Street wurde zwar bewilligt. Die Veranstalter müssen aber Abstriche machen. Tanja Opiasa

Eine Afterparty ist nicht geplant: Wohin zieht es die Raver? Foto: Archiv Tamedia

100 Dezibel. So laut darf es am Samstag an der Basler Rheinpromenade von den Beat-Trucks wummern. Und an der Zahl dürfte die Durchführung der Musikparade Beat on the Street hängen. Auf deren Veranstaltern lag in diesem Jahr eine schwere Hypothek: Gegen die Durchführung der Musikparade hätte erstmals Einspruch eingelegt werden können. Bis zum 27. Juli lag die Bewilligungsvorlage beim Basler Tiefbauamt öffentlich auf. Dahinter steht ein Entscheid des Basler Appellationsgerichtes. Dieses entschied bereits im Juni 2021, dass die Allmendverwaltung Bewilligungsgesuche von Beat on the Street in Zukunft öffentlich auflegen muss.

Dafür setzte sich damals der Verein Rheinpromenade Kleinbasel aufgrund von «hohen Lärmemissionen» ein. Zwei Jahre später scheint sich die Lage seitens des Vereins entspannt zu haben: Man habe den Veranstaltern von Beat on the Street, wie bereits auch dem OK des Jungle Street Groove, der alternierend im Zwei-Jahre-Turnus stattfindet, eine Lärmschutzberatung angeboten. Das sagt Peter Mötteli, Vorstandsmitglied des Vereins Rheinpromenade Kleinbasel, gegenüber der BaZ und fügt an: «Darauf haben sie zwar verzichtet, uns wurde aber versichert, dass die Lärmvorschriften eingehalten werden.» Einspruch habe man in der Folge nicht eingereicht – das wurde vom Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) gegenüber der BaZ bestätigt. Erstaunt sei man allerdings über die scheinbare Routenänderung der Veranstalter – statt wie im Papier angekündigt an der Uferstrasse endet die Parade neu unter der Dreirosenbrücke.

Dass dies die Veranstalter nicht aus eigener Motivation, sondern vielmehr aufgrund behördlicher Vorschriften entschieden haben, ergibt eine Anfrage beim Basler Bau- und Verkehrsdepartement: «Im Prüfverfahren hat das Amt für Lärmschutz festgestellt, dass ein Befahren der Westquaistrasse mit Beschallung aufgrund fehlender Lärmkontingente nicht möglich ist», sagt Patrick Solèr und bedauert: Man hätte eine Verlängerung der Route seitens BVD grundsätzlich begrüsst, da der Zug sich dann schneller bewegt hätte und die Lärmemissionen wohl weniger stark gewesen wären. Die Veranstalter hätten in der Folge an ihrer alten Route festgehalten und auf eine Verlängerung verzichtet, so Solèr. In dieser Form wurde die Parade schliesslich bewilligt.

Kein Gesuch für eine Afterparty

Auch auf die geplante Afterparty müssen die Veranstalter verzichten: Wie sie in einem Post auf dem eigenen Instagram-Kanal vermelden, könne man die offizielle Afterparty nicht durchführen. An einer potenziell fehlenden Bewilligung liegt es nicht: Es sei kein Gesuch eingegangen, meint BVD-Sprecher Daniel Hofer. Vielmehr hätten die angefragten Betreiber von Hafenkran und Birtel kurzfristig darauf verzichtet, einen offiziellen Event durchzuführen.

Man habe die entsprechenden Bewilligungen nicht und wolle keine zu grossen Erwartungen wecken, meint Christina Gunzenhauser vom Birtel. Auch Simon Lutz vom Hafenkran, auf den Beat on the Street zur Mini-Aftershow lädt, betont, dass man die Veranstalter zwar mit Getränkeabgaben unterstütze, aber keine Kapazität für mehr habe: «Bei uns hat es Platz für hundert Leute, an der Parade werden Tausende sein.»

Die Beat-on-the-Street-Veranstalter wollten keine Stellung nehmen, weil man es mit den Basler Behörden ohnehin schon nicht einfach habe und niemandem auf die Füsse treten wolle: «In Basel hat man es mit solchen Events nicht einfach.»

