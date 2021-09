Boom der Freizeitschifffahrt – Basel und der fehlende Stadthafen Vor 15 Jahren gab es eine Vision für einen urbanen Jachthafen in Basel, dem die Stadt die kalte Schulter zeigte. Eine verpasste Chance, zumal die Zahl der Freizeitkapitäne stark wächst. Alexander Müller

Auf dem Wasser bietet sich Freizeitkapitänen eine andere Perspektive auf Basel. Foto: Nicole Pont

Städte, die nah am Wasser gebaut sind, haben ein ganz eigenes Flair. Das gilt ganz besonders für Hafenstädte am Meer, aber auch für solche, die an einem grossen Fluss liegen wie Basel. Selbst Zürich ist am See ganz nett. Die Gewässer haben eine Sogwirkung auf die Menschen. Um in einer fremden Stadt ein gutes Restaurant zu finden, ist es selten falsch, sich in der Nähe des Hafens umzusehen. Häfen sind die Lebensader ganzer Regionen, dort ist meistens etwas los.

Betriebsamkeit herrscht in Hafenstädten aber nicht nur am Ufer, sondern – natürlich – vor allem auch auf dem Wasser. Und seit Corona noch ein gutes Stück mehr als vorher. Die private Schifffahrt erlebt seit rund 18 Monaten einen regelrechten Boom. Die Zahl jener, die einen Bootsführerschein machen, ist stark gestiegen – auch in Basel. Und Werften freuen sich weltweit über volle Auftragsbücher.