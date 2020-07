Kommentar zu Antikörpertests – Basel testet nach wie vor zu wenig Corona-Antikörpertests geben Auskunft über das Ausmass der Pandemie und sind daher dringend nötig. Meinung Simon Erlanger

Bei den Antikörpertests werden die Spuren eruiert, welche das Immunsystem bei der Abwehr des Coronavirus im Blut hinterlassen hat. Foto: Reuters

Nun also doch: Auch die beiden Basel werden Corona-Antikörpertests durchführen. Bisher war man in unserer Ecke der Schweiz den Tests kritisch gegenübergestanden. Noch vor wenigen Tagen hiess es, dass man die breite Anwendung von Antikörpertests nicht empfehle, da ihre Aussagekraft bezüglich einer allfälligen Immunität zurzeit noch unbekannt sei. Da produzierte Marktführerin Roche bereits diese Tests in zweistelliger Millionenzahl. Aber Basel blieb skeptisch und liess Antikörpertests einzig im Rahmen von sogenannten Seroprävalenzstudien gelten. Damit sind die Studien gemeint, wie sie Adriano Aguzzi am Unispital Zürich schon seit Monaten durchführt. Bisher hat der Zürcher Neuropathologe rund 32’000 Personen getestet.

Parallel wurden im Rahmen des Forschungsprogramms «Corona Immunitas» an 60 Zürcher Schulen Tausende Schülerinnen und Schüler getestet. In Basel geschah nichts Vergleichbares. Umso erfreulicher ist daher der Sinneswandel, dass nun auch die beiden Basel zu testen beginnen, allerdings lediglich an 1200 ausgewählten Personen. Von flächendeckenden Tests kann also immer noch keine Rede sein. Dabei sind es die Antikörpertests, die Aufschluss geben über den Grad der Immunisierung einer Bevölkerung.

Eruiert werden die Spuren, die das Immunsystem bei der Abwehr des Coronavirus im Blut hinterlassen hat. Werden bei einer Person Antikörper festgestellt, dann war sie mit Corona in Kontakt und ist nun weitgehend immun. So stellte man für Genf eine Immunitätsrate von 11 Prozent fest. In Zürich beträgt sie nur knapp 1,5 Prozent der Bevölkerung. Zum Vergleich: Im österreichischen Corona-Hotspot Ischgl sind es 42,5 Prozent. Je höher aber die Immunisierung einer Bevölkerung, desto schneller und umfassender kann die Rückkehr zur Normalität erfolgen und desto kleiner ist auch das Risiko einer zweiten Welle. Um Gewissheit zu erhalten, gilt es deshalb so viele Tests durchzuführen wie möglich, auch in Basel.