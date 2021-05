Trotz geplanter Lockerungen – Basel Tattoo 2021 abgesagt Das Basel Tattoo wird auch 2021 nicht stattfinden. Das gaben die Organisatoren am Mittwochmorgen bekannt. Mirjam Kohler UPDATE FOLGT

Das Basel Tattoo 2021 fällt aus. Foto: Patrick Straub

Die vom Bundesrat angedachten Lockerungsschritte reichen nicht aus, um das Basel Tattoo 2021 durchzuführen. Die Organisatoren gaben deswegen am Mittwochmorgen bekannt, dass es auch dieses Jahr kein Tattoo geben wird.

«Seit Anfang Jahr haben wir die Weichen für ein grossartiges Programm anlässlich des 15. Basel Tattoo gestellt und wären parat gewesen. Voller Elan und mit viel Euphorie wollten wir nun den Endspurt in Angriff nehmen. Leider wurden wir erneut ausgebremst und das Basel Tattoo muss zum zweiten Mal in Folge aufgrund von behördlichen Verordnungen verschoben werden. Dies ist für uns nicht nur emotional ein herber Schlag, sondern vor allem auch wirtschaftlich eine Katastrophe», lässt der Produzent und Gründer des Basel Tattoo Erik Julliard in einer Medienmitteilung zitieren.

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit und können beim nächsten Tattoo eingesetzt werden. Geplant ist die nächste Durchführung vom 15. bis 23. Juli 2022.

Update folgt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.