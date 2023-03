Kuriose Aktion im Wankdorf – Basel-Supporter haben YB-Fankurve ausspioniert Auf dem Platz haben die Young Boys am Sonntag zwar gewonnen. Auf den Rängen musste die Berner Ostkurve jedoch einen schmerzlichen Stich ins Fanherz hinnehmen. Martin Erdmann

Die Ostkurve demonstrierte ihre Clubliebe mit einer bildgewaltigen Choreografie. Nur blöd, dass die Basler Fans der Darbietung zuvorgekommen sind. Foto: Keystone

Fussballfankurven sind Orte der Ehre. Liebesschwüre zum eigenen Club werden mit maximaler Ernsthaftigkeit abgelegt. Zum Beispiel in Form von sogenannten Choreografien – aufwendige Bilder, die sich über die ganze Kurve ziehen und in der Welt der Stadien als Heiligtümer gelten. Sie werden von den Fanszenen an geheimen Orten erstellt und stehen bis zum Spieltag unter strengster Geheimhaltung.