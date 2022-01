Lukie Wyniger übernimmt Waldhaus – «Basel stellt uns ein wahres Bijou zur Verfügung» Lukie Wyniger sattelt um. Der bekannte Radiomann verlässt SRF und folgt seinem Bruder in die Gastronomie. Er will den alten Geist des Waldhaus in Birsfelden neu beleben. Daniel Aenishänslin

«Wir haben viele Ideen und Wünsche»: Lukie Wyniger (44), neuer Pächter des Hotel-Restaurants Waldhaus in Birsfelden. Foto: Kostas Maros

Nach zehn Jahren «Reggae Special» auf Radio SRF 3, davon sechs am Mikrofon, macht der Muttenzer Lukie Wyniger Schluss. Die Sendung wird im April eingestellt. Wyniger wechselt in die Gastronomie – in die Wyniger-Gruppe, die von seinem Bruder Raphael geleitet wird. Er übernimmt Ende 2022 die Geschäftsführung im Birsfelder Traditionsbetrieb Waldhaus, der gerade saniert und umgebaut wird. Lukie Wyniger über sein Inneres, Reggae und seine Zukunft.