Dolce Vita zuhause – Basel statt Nizza, Palma oder Rimini Wer jetzt zu Hause bleibt, kann hier ohne Stress die perfekten Ferien erleben. Davon ist unser Kolumnist Raphael Suter überzeugt. Raphael Suter

Die Mediterranisierung Basels: Nicht nur in der Flora-Buvette kommt Mittelmeer-Feeling auf. Foto: Dominik Plüss

Gestrichene Flüge, überfüllte Züge, Staus auf den Autobahnen. Die Erholungsuchenden, die in diesen Tagen in die Ferien reisen, brauchen starke Nerven und viel Geduld. Sprüche wie «Daheim ist es doch am schönsten» oder «Warum in die Ferne schweifen …» tönen zwar etwas arg bieder, doch wie immer bergen auch solche scheinbar abgedroschenen Weisheiten ein Stück Wahrheit. Es muss wirklich nicht immer Nizza, Palma oder Rimini sein. Auch in Basel können grossartige Feriengefühle aufkommen, denn die Stadt hat in den Sommermonaten sehr viel zu bieten.