Zusammenarbeit endet dieses Jahr – Basel-Stadt zahlt Spiess-Hegglin ab 2022 kein Geld mehr

Abo Trotz Debatte um Hitler-Schnauz Auch Basel-Stadt unterstützt kritisierten Verein von Spiess-Hegglin

Netzcourage setzt sich gegen Hass, Diskriminierung und Rassismus im Netz ein. Deren Geschäftsführerin Jolanda Spiess-Hegglin hält sich aber selber nicht immer an die eigenen Standards. Der Bund droht deshalb mit der Streichung von öffentlichen Geldern. So weit will der Kanton Basel-Stadt aktuell nicht gehen.