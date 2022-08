Steuergelder für Mobility – Basel-Stadt wirft 22’000 Franken für Abos auf Das Amt für Mobilität finanziert die viermonatige Grundgebühr für Mietautos von Mobility. Halter von eigenen Autos sollen zum Umstieg auf das Auto-Teilen-Angebot gebracht werden. Martin Regenass

Der Kanton will seinen Einwohnern das Fahren mit den roten Autos schmackhaft machen. Foto: Dominik Plüss

«Das Teilen von Verkehrsmitteln ist eine tolle Sache», schreibt das Amt für Mobilität in einem Blogbeitrag. Grund: Die Auslastung von Fahrzeugen werde erhöht, was Ressourcen schone und zu mehr Platz führe, wenn Privatautos nicht auf öffentlichen Parkplätzen abgestellt werden müssten. Deshalb geht der Kanton in die Offensive. Um Autofahrern aus Basel-Stadt das Angebot des Vermieters Mobility näherzubringen und dem Unternehmen neue Kunden zuzuführen, finanziert das Bau- und Verkehrsdepartement aus Steuergeldern die Grundgebühr für ein Test-Abonnement. Dieses Einstiegsangebot ist während vier Monaten gültig und kostet 43 Franken. Das Einkommen der Interessenten und ob sie ein eigenes Auto besitzen oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Die Stunden- und Kilometerpauschalen müssen die Benutzer allerdings selber berappen.