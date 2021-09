Fahrplan 2022 – Basel-Stadt will Verlängerung der Buslinie 64 nicht finanzieren Nachdem sich bereits der Anschluss zur Nordtangente und ans Tramnetz verspätet hat, wird auch die Verbindung des Bachgraben-Areals zum Bahnhof St. Johann um mindestens ein Jahr verschoben. Andrea Schuhmacher

Schon bald werden die ersten Mitarbeitenden des Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Instituts einziehen. Auf eine direkte Verbindung zum Bahnhof St. Johann werden sie wohl verzichten müssen. Foto: Pino Covino

Vorläufig mit verlängerten Buslinien, dann mit dem Bau des Zubringers Bachgraben-Allschwil an die Nordtangente und schliesslich noch mit einer Tramlinie: So soll das Baselbieter «Silicon Valley» erschlossen werden. Es wird erwartet, dass bis 2030 Tausende neue Mitarbeitende ins neue Industrieareal in Allschwil ziehen. Den Anfang machen die 700 Studierenden und Mitarbeitenden des Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Instituts: Am 17. September erfolgte die Schlüsselübergabe für den neuen Hauptsitz des Tropeninstituts. Doch nun die Hiobsbotschaft: Die Verlängerung der Buslinie 64 vom Bachgraben-Areal zum Bahnhof St. Johann kommt doch nicht mit dem Fahrplanwechsel im Dezember.