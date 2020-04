Kantonale Gebühren bleiben teuer – Basel-Stadt will Einbürgerungen nicht verbilligen Die Anfrage auf Halbierung der kantonalen Gebühren für junge Schweizer im Alter zwischen 19 und 25 Jahren bleibt ungehört. Der Regierungsrat hält den aktuellen Betrag für tragbar. Urs Rist

Die Basler CVP-Grossrätin Beatrice Isler möchte die kantonalen Gebühren für Einbürgerungen senken. Foto: SUP

Die Bürgergemeinde ermöglicht Schweizerinnen und Schweizern im Alter zwischen 19 und 25 Jahren in diesem und im folgenden Jahr, das Basler Bürgerrecht für 100 Franken zu erwerben, also für die Hälfte der regulären Kosten. In Anbetracht dieser Aktion bittet CVP-Grossrätin Beatrice Isler den Regierungsrat in einem Anzug zu prüfen, ob auch die kantonalen Gebühren für die genannte Altersgruppe halbiert werden könnten oder ob sogar eine generelle Senkung möglich wäre.

Der Regierungsrat möchte aber von einer vorübergehenden Reduktion der kantonalen Gebühren für die Aufnahme von Schweizerinnen und Schweizern zwischen 19 und 25 Jahren in das Basler Bürgerrecht absehen, schreibt er in seinem Bericht zum Anzug. Denn der Kanton gewähre keine befristeten Reduktionen der Gebühren, die bereits jetzt nur teilweise die Kosten deckten. Die 300 Franken, die von Schweizerinnen und Schweizern verlangt würden, seien auch für die Gruppe der jungen Erwachsenen im Regelfall tragbar. Ausländer zahlen bis zum Alter von 25 Jahren das Doppelte, also 600 Franken, die älteren Einzelpersonen 850 Franken, Ehepaare mit oder ohne Kinder 950 Franken.

Die kantonalen Gebühren lägen auch nach der Senkung der Gebühren in der Bürgergemeinde der Stadt Basel meist tiefer oder gleich hoch wie dort, erklärt der Regierungsrat. Dies trifft nur für die unter 25-jährigen Schweizer nicht zu, die in der Bürgergemeinde für das Basler Bürgerrecht ausserhalb der beschränkten Aktion 200 Franken zahlen müssen. Unter 25-jährige Ausländerinnen und Ausländer zahlen in der Bürgergemeinde Basel für den Erwerb des Schweizer Bürgerrechts 700 Franken, die älteren Einzelpersonen 950 Franken, die Ehepaare ab 25 Jahren 1100 Franken. In Riehen müssen die jungen Ausländer 1250 Franken, die über 25-Jährigen sogar 1950 Franken entrichten. Gebührenbefreit sind im Kanton und in allen drei Gemeinden die Kinder und Jugendlichen unter 19 Jahren, sofern sie in der Schweiz geboren sind.

Eine generelle Gebührensenkung würde dazu führen, dass die Verfahren um Aufnahme in das Bürgerrecht noch bedeutend stärker durch allgemeine Steuergelder finanziert werden müssten, argumentiert der Regierungsrat. Deshalb hält er eine generelle Senkung für nicht angebracht.

Stiftung zahlt Gebühren

Anders sieht die Regierung die Lage für Menschen in prekären finanziellen Verhältnissen, für die Beatrice Isler ebenfalls eine Senkung vorgeschlagen hat. Personen, die ohne eigenes Verschulden von der Sozialhilfe abhängig sind – das heisst wegen Erwerbsarmut, Betreuungsaufgaben, einer Erstausbildung, aufgrund einer Behinderung oder Krankheit solche Mittel beziehen –, können für die kommunalen Gebühren einen Antrag stellen. Die Bürgergemeinde übernimmt diese zu 100 Prozent und entnimmt die Mittel ihrem Ertragsanteil der Christoph-Merian-Stiftung.

Für die kantonalen Gebühren sieht das Bürgerrechtsgesetz vor, dass «gewichtigen persönlichen Umständen» Rechnung zu tragen sei. Dazu gehören eine ausgeprägte Lern-, Lese- oder Schreibschwäche, Erwerbsarmut, Betreuungsaufgaben oder Sozialhilfeabhängigkeit aufgrund einer erstmaligen formalen Bildung in der Schweiz. Zwar wäre eine Gebührenbefreiung heute schon aufgrund des Gesetzes über die Verwaltungsgebühren möglich, aber diese Bestimmung wurde bisher bei der Einbürgerung nicht angewendet.

Deshalb stellt der Regierungsrat in Aussicht, in die kantonale Verordnung zum Bürgerrechtsgesetz eine Regelung aufzunehmen, die den Richtlinien des Bürgerrats für einen Gebührenerlass entspricht. Obwohl der Regierungsrat dies in gewundener Verwaltungssprache darstellt, erwartet er davon eine erhöhte Transparenz sowie die Voraussehbarkeit für die Bevölkerung, womit «eine möglichst rechtsgleiche Anwendung im Einzelfall» gewährleistet sei.

Verlässliche Aussagen darüber, wie viele Personen davon profitieren könnten, seien nicht möglich. Der Regierungsrat geht aber davon aus, dass etwa fünf Prozent der Personen, die ein Einbürgerungsgesuch stellen, davon betroffen sein könnten. Dies könnte zu Gebühreneinbussen in Höhe von 20’000 bis 30’000 Franken pro Jahr führen.

Rund 1000 Einbürgerungen pro Jahr

Auch die Bezüger von Ergänzungsleistungen zur AHV und IV sollen davon profitieren können. Allerdings wie in der Bürgergemeinde nur zu 50 Prozent, da die Ergänzungsleistungen eine Lebenshaltung garantieren, die einen leicht gehobenen sozialen Existenzbedarf abdeckt. Laut Schätzungen des Migrationsamts beziehen rund zehn Prozent der Gesuchstellenden Ergänzungsleistungen. Bei einem hälftigen Gebührenerlass sei daher mit Ausfällen in der Höhe von etwa 30’000 Franken zu rechnen.

In den Jahren 2009 bis 2018 sind gemäss Statistik 10’331 Personen im Kanton Basel-Stadt eingebürgert worden, davon 8061 Ausländerinnen und Ausländer sowie 2270 Schweizerinnen und Schweizer. Pro Jahr ergibt dies einen Durchschnitt von rund 1000, aber die tatsächlichen Zahlen liegen zwischen 572 und rund 1600.

Mit den Zugeständnissen für Empfänger von Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen, aber mit der Absage an weitere Reduktionen möchte der Regierungsrat den Anzug als erledigt abschreiben lassen. Es wird sich zeigen, ob die Anzugstellenden aus den Fraktionen von CVP, SP, LDP und SVP dies gleich sehen.