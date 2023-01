Sieben Tage die Woche – Basel-Stadt will den Klybeckquai noch mehr beleben Die Trendsporthalle und die Marina-Bar müssen einem Provisorium der Primarschule weichen. Im Gegenzug öffnet die Stadt die benachbarte Gondrand-Lagerhalle: 8000 Quadratmeter für Kultur, Events und Sport. Sebastian Schanzer

Die Zwischennutzungen (im Bild: die Marina-Bar) im ehemaligen Esso-Areal müssen ihren Platz räumen. Dafür werden in der gelben Lagerhalle 8000 Quadratmeter Mietfläche frei. Foto: Pino Covino

Die Industriezone am Klybeckquai hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Party- und Freizeitort gemausert – insbesondere im Sommer. Zahlreiche Zwischennutzungen, organisiert durch die Trägervereine I-Land und Shift Mode, locken Menschen auf der Suche nach Unterhaltung an die Rheinpromenade beim Basler Hafen: Bars und Restaurants, Sportangebote, Kunst- und Kulturprojekte.