Corona-Massnahmen – Basel verlängert Teil-Lockdown um einen Monat Bars und Restaurants bleiben im Stadtkanton mindestens bis 22. Januar zu. Baselland hat vorerst noch nichts beschlossen und wartet den Bundesratsentscheid ab. Simon Bordier UPDATE FOLGT

Musste schon oft unangenehme Massnahmen verkünden: Der Basler Regierungsrat, hier bei einer Pressekonferenz im März bei der Absage der Fasnacht 2020. Foto: Dominik Plüss

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt hat die aktuell geltenden Corona-Massnahmen bis und mit 22. Januar 2021 verlängert. Dies geht aus einer Mitteilung vom Dienstag hervor. Damit bleiben Bars und Restaurants im Stadtkanton vorerst zu. Basel-Stadt ist momentan neben Graubünden der einzige Kanton, in dem Gaststätten geschlossen sind. Der Teil-Lockdown war am 23. November eingeführt worden.

Derzeit ist ein Massnahmenplan des Bundes in der Vernehmlassung bei den Kantonen, der ebenfalls verschärfte Vorschriften beinhaltet. Aber offenbar geht der baselstädtischen Regierung die Einführung neuer Massnahmen auf Bundesebene nicht schnell genug. Der Regierungsrat spreche sich für diesen Massnahmenplan aus, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag. «Er regt aber eine frühere Inkraftsetzung bereits diese Woche an», heisst es in der Medienmitteilung vom Dienstag.

Unter Berücksichtigung der Bundesvorgaben gelten ab Montag, 21. Dezember, folgende Massnahmen im Kanton Basel-Stadt:

Restaurationsbetriebe bleiben im Kanton Basel-Stadt weiterhin geschlossen. Take-away Betriebe dürfen neu zwischen 6 und 23 Uhr geöffnet sein und nicht schon ab 5 Uhr.

Für Veranstaltungen gelten ab 21. Dezember die Regelungen der Bundesverordnung ohne weitere kantonale Vorschriften. Dies bedeutet unter anderem, dass Gottesdienste bis maximal 50 Besucherinnen und Besucher möglich sind.

Einrichtungen im Sportbereich sowie weitere Einrichtungen wie etwa Spielsalons und Casinos, Innenräume von Freizeit- und Unterhaltungseinrichtungen bleiben weiterhin geschlossen.

Auch weitere Betriebe wie Bar- und Clubbetriebe, Spielsalons und Casinos, Innenräume von Freizeit- und Unterhaltungseinrichtungen bleiben geschlossen.

Neu sind neben Erotikbetrieben auch Bordellbetriebe, Cabarets und ähnliche Lokale geschlossen. Zudem ist Prostitution untersagt. Der Kanton nimmt damit die Anliegen der diesbezüglichen Interessengruppen auf.

Der Baselbieter Regierungsrat hat am Dienstag ebenfalls schärfere Massnahmen angekündigt, allerdings keine Details genannt. Man gehe davon aus, dass der Bundesrat am Freitag weitergehende Massnahmen gegen die Ausbreitung von Covid-19 beschliessen werde. Deshalb sehe der Regierungsrat im Moment davon ab, die aktuell geltende kantonale Verordnung anzupassen, steht in einer Medienmitteilung. Sollten vom Bund doch keine weitergehenden Massnahmen beschlossen werden, hat der Baselbieter Regierungsrat bereits kantonale Massnahmen vorbereitet, die Ende Woche in Kraft treten würden.

Zusätzliche Hilfen für Beizen

Basel-Stadt hat neben der Verlängerung des Mini-Lockdowns eine Aufstockung der Unterstützungsmittel für Gastro- und Hotelbetriebe beschlossen. Dafür entnimmt der Regierungsrat dem Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit weitere 10,45 Millionen Franken, wie er am Dienstag mitteilt.

Zusammen mit den bereits früher gesprochenen 15 Millionen Franken ergibt dies ein kantonales Unterstützungspaket von 25,45 Millionen Franken. Dieses bildet die Voraussetzung dafür, dass der Bund die Härtefallunterstützung ebenfalls erhöht. Der Kanton Basel-Stadt und der Bund stellen damit im Rahmen des laufenden Härtefallprogramms ein Gesamtunterstützungspaket in der Höhe von 74,5 Millionen Franken zur Verfügung.