Nur noch 7 statt 10 Tage – Basel-Stadt verkürzt Quarantänedauer Im Stadtkanton werden ab Montag die Quarantäneregeln für Kontaktpersonen angepasst. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen wird zudem das Vorgehen beim Contact-Tracing vereinfacht. Julia Gisi

Für Kontaktpersonen gelten ab dem 3. Januar neue Regeln. Für positiv Getestete ändert sich nichts. Foto: Keystone

Weil durch die Omikron-Variante des Coronavirus die Infektionszahlen wieder stark ansteigen und sich viele Betroffene in Quarantäne befinden, reagiert nun auch der Kanton Basel-Stadt: Wie es in einer Medienmitteilung des Gesundheitsdepartements (GD) heisst, soll ab dem 3. Januar die Quarantänestrategie angepasst werden. Dies, um die Auswirkungen auf die Gesellschaft abzufedern. Die Änderungen erfolgen auf die Empfehlung des Bundesamts für Gesundheit.

Demnach müssen von den erkrankten Personen nur noch diejenigen dem kantonsärztlichen Dienst gemeldet werden, «die im gleichen Haushalt wie die Erkrankten wohnen oder die im ansteckungsfähigen Zeitraum einen intimen (engen körperlichen) Kontakt zur erkrankten Person hatten», heisst es in der Mitteilung. Diese Personen müssen sich in Quarantäne begeben. Ausserdem werde dringlich dazu geraten, sich während der Quarantäne, spätestens aber zum Quarantäneende, einem PCR- oder Antigentest zu unterziehen. Gleichzeitig wird die Dauer der Quarantäne von zehn auf sieben Tage verkürzt.

Positiv Getestete müssen weiterhin zehn Tage zu Hause bleiben

Weitere Kontakte sollten durch die erkrankte Person informiert werden. Diesen Personen wird gemäss dem Gesundheitsdepartement Basel-Stadt geraten, besonders auf die Einhaltung von Hygienemassnahmen zu achten, Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren und sich bei Symptomen umgehend testen zu lassen. Auch ohne das Auftreten von Symptomen sollten diese Personen, so das GD, vier bis sieben Tage nach dem letzten Kontakt zur erkrankten Person einen Test durchführen lassen.

Ausgenommen von diesen Regelungen sind Geboosterte oder Personen, die sich in den letzten vier Monaten impfen liessen oder in dieser Zeit genesen sind.

Die Änderungen, die ab dem 3. Januar in Kraft treten, gelten nicht für Infizierte. Das GD schreibt: «Wer positiv auf Corona getestet ist, muss weiterhin zehn Tage zu Hause bleiben.»

Baselland informiert in den kommenden Tagen

Zusätzlich zu den neuen Quarantäneregeln soll auch das Contact-Tracing vereinfacht werden. Infizierte erhalten neu eine SMS, in der sie gebeten werden, ihre Kontaktpersonen anzugeben. «Es wird nur noch ein Gespräch stattfinden, in dem die Daten überprüft werden, um die Zustellung der Informationen und der Isolationsanweisung zu gewährleisten», so das GD.

Während der Kanton Basel-Stadt vorprescht, geht der Landkanton das Ganze gemächlicher an. Auf Anfrage der BaZ schreibt Roman Häring vom kantonalen Krisenstab: «Wir können sicherlich in zwei bis drei Tagen etwas zu Quarantäne-Regelungen sagen, jedoch noch nicht heute.» Und weiter: «Zurzeit sind fachliche, logistische und technische Abklärungen im Gang, die auch den Austausch mit den Nachbarkantonen erfordern.»

