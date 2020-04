Umgang mit Risiko-Infizierten – Basel-Stadt telefoniert täglich alle ab, Baselland keinen Die Betreuung der Corona-Infizierten mit hohem Risiko unterscheidet sich in den beiden Kantonen frappant. Das Baselbiet verfügt über weniger personelle Ressourcen. Katrin Hauser

Wenn nach dem Test das Handy klingelt, heisst das in beiden Basel erst einmal: Corona-positiv. Am Telefon wird man dann zunächst informiert: über die Isolation, die Quarantäne für enge Kontaktpersonen und was bei Symptomen zu tun ist. Wie es danach jedoch weitergeht, unterscheidet sich frappant.In Basel-Stadt ist die Betreuung wesentlich enger, wie Kantonsarzt Thomas Steffen ausführt: «Personen mit hohem Risiko, die zu Hause bleiben, werden täglich von uns angerufen.» Die restlichen Infizierten würden zur Halbzeit der Isolation und zum Ende abtelefoniert. Ganz anders tönt es aus dem Baselbiet: «Wir stehen nicht mit den Infizierten in Kontakt», sagt Andrea Bürki, Sprecherin des Kantonalen Krisenstabs Baselland. Die Betreuung obliege dem Hausarzt der betroffenen Personen.