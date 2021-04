Längst eingeführt: Corona-Test in einer Berner Primarschulklasse. Foto: Raphael Moser

Gross war letzte Woche die Aufregung um die per Brief verordneten Corona-Tests für Primarschüler und Kindergärtner. Bei Schulbeginn am Montag zeigte sich indes, dass die neue Anordnung keine Wirkung entfaltet. Weder leichter Husten noch Heuschnupfen hält die Kinder zurzeit vom Schulbesuch ab. Die Anordnung ist offensichtlich eine theoretische Alibiübung. Immerhin vermeidet sie Kratzer im Image des Corona-Vorbilds Basel-Stadt.

Wie die Entstehungsgeschichte dieses Basler Sonderzügleins wirklich verlaufen ist, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Die Vermutung liegt aber nahe, dass das Departement von Gesundheitsvorsteher Lukas Engelberger nach einem Ausweg aus den offensichtlichen Schwierigkeiten suchte, die vom Bundesrat Mitte März angeordnete Teststrategie umzusetzen. Der Bundesrat hat am vergangenen 12. März nämlich beschlossen, landesweit systematische Corona-Tests in Schulen und Unternehmen einzuführen. Doch mehrere Kantone, darunter auch Basel-Stadt, sind bis heute nicht in der Lage, diese Tests in ihren Schulen organisatorisch zu bewältigen. «Wir sind im Aufbau», heisst es dazu beim Basler Gesundheitsdepartement. «Wir werden dazu kommunizieren, wenn wir so weit sind.»