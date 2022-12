Eltern sind empört – Basel-Stadt streicht Kita-Subventionen ab der 3. Klasse Erst noch inszenierte sich Erziehungsdirektor Conradin Cramer als Familienminister, weil er die Kinderbetreuung stärker unterstützen will. Doch nicht alle Eltern profitieren. Leif Simonsen

Kinder ab der 3. Primarschulklasse werden künftig in Basel-Stadt nicht mehr in den Kitas Zmittag essen. Das Erziehungsdepartement hält mehr von den schulischen Tagesstrukturen. Foto: Tamedia AG

Eltern von Kindern der Familea-Kita an der Jungstrasse sind im Ärger vereint. Sie haben unlängst vernommen, dass das Basler Erziehungsdepartement (ED) für Kinder ab der 3. Klasse die Kita-Subventionen streicht. Bisher gab es Betreuungsbeiträge bis zum Alter von 14 Jahren. In einem offenen Brief wenden sie sich an die Leiterin der Fachstelle Tagesbetreuung Basel-Stadt. Dass nun verlangt werde, dass sie ihre Kinder in die schulische Tagesbetreuung schicken, wollen die Eltern nicht hinnehmen. Einige dürften sich zudem die Augen gerieben haben. Denn eben erst hatte Cramer verkündet, dass er die Eltern von Kita-Kindern künftig viel stärker unterstützen wolle.