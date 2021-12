Basler Sonderweg – Engelberger strebt 2-G-Niveau wie in Deutschland an Der städtische Gesundheitsdirektor geht weiter als der Bundesrat. Für die leidtragenden Clubs und Bars will er ein Hilfspaket schnüren. Er denkt über 2-G in der Gastronomie nach. Leif Simonsen

Der Basler Massnahmenturbo Lukas Engelberger (links) ist der Meinung, dass Bundesrat Alain Berset angesichts der epidemiologischen Lage härter durchgreifen sollte. Foto: Dominik Plüss

Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (Die Mitte) will weiterhin einen strengen Kurs fahren. Die Kantonsregierung beschloss am Dienstag, an der Maskenpflicht in den öffentlichen Einrichtungen festzuhalten, auch wenn die 2-G-Bestimmung gilt. Damit geht er weiter als der Bundesrat, der Ausnahmen vorsieht. So etwa für Einrichtungen, die nur Geimpfte und Genesene reinlassen. Diese können auf die Maskenpflicht verzichten.

Die Basler Regierung begründet den nun gefällten Entscheid mit der hohen Belastung in den Spitälern, im Contact-Tracing und bei den Laborkapazitäten. «Sie ist derart hoch, dass der Regierungsrat der Ansicht ist, dass die Schutzmassnahmen auch nach dem bundesrätlichen Entscheid nicht gelockert werden können», schreibt sie in einer Medienmitteilung. An die Adresse des Bundesrats meint die Kantonsregierung: «Die Aufhebung der Maskenpflicht müsste widerrufen werden.»