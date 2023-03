Ja zu Steuersenkungen – Basel-Stadt stimmt dem Steuerpaket mit knapp 85 Prozent zu Baslerinnen und Basler aller Einkommensschichten werden profitieren. Wohl auch deshalb war die Vorlage unumstritten. Leif Simonsen UPDATE FOLGT

Vonseiten der Basler Linken war moniert worden, dass auch die Reichen (beispielsweise auf dem Bruderholz) vom Steuerpaket profitieren. Foto: Lucia Hunziker

Es ist ein klares Verdikt: Die Basler Stimmbevölkerung sagt nach Auszählung der brieflichen Stimmen mit knapp 85 Prozent Ja zum Steuerpaket, welches die Basler Steuerzahlenden um insgesamt 112 Millionen Franken entlasten soll. Dabei sollen alle Einkommensschichten profitieren. Der untere, mittlere und obere Steuersatz werden um 0,75 Prozent gesenkt. Zusätzlich sollen die steuerlichen Abzüge für Krankenkassenprämien angehoben werden und auch alle Personen den Prämienabzug geltend machen können, die Prämienverbilligungen beziehen.

Ebenfalls soll sich der so genannte Freibetrag erhöhen – dies ist quasi die Eintrittsschwelle für die Steuern. Mehr Menschen bezahlen also künftig gar nichts. Für Alleinerziehende wird dieser Betrag um 700 Franken erhöht, für Ehepaare und Konkubinatspaare um 800 Franken. Künftig werden auch Familien besser gestellt. So soll der Kinderabzug erhöht werden.

Weil auch noch eine Entlastung von Vermögenden geplant ist, hatten die Juso, die Grünen und Basta das Referendum ergriffen. Sie ärgerten sich darüber, dass die Vermögenssteuer gesenkt wird und den Reichen somit Steuergeschenke im Umfang von zwölf Millionen Franken gemacht würden. Dies, obwohl «der Kanton bereits heute im schweizweiten Vergleich die zweitgrösste Ungleichheit der Vermögen in der Schweiz aufweist», wie die Gegner des Steuerpakets im Abstimmungsbüchlein schreiben. Und: Das Steuerpaket führe zu Mindereinnahmen von 88 Millionen Franken, obwohl der Kanton ab 2024 Defizite erwarte.

Diese Argumente verfingen beim Stimmvolk nicht. In den Augen der meisten Basler ist es ein gut austariertes Paket – wohl nicht zuletzt, weil fast alle davon profitieren. Das Schlussresultat mit den ausgezählten Stimmen aus den Urnen wird um circa 14.30 Uhr erwartet.

+++Update folgt+++

