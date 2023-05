Suchverkehr im Wettstein-Quartier – Basel-Stadt soll das Roche-Parking kaufen Als Quartierparking nutzen statt wie geplant abreissen: Luca Urgese punktet sogar bei Grünen. Jan Amsler

Die Umstände hätten sich geändert, sagt FDP-Grossrat Luca Urgese. Archivfoto: Dominik Plüss

Eigentlich ist das Roche-Parkhaus an der Schwarzwaldallee in Basel ein Provisorium und müsste 2026 zurückgebaut werden. Doch nun soll es langfristig erhalten und zu einem Quartierparking umfunktioniert werden. Zu diesem Zweck soll die Regierung mit der Roche und den weiteren involvierten Parteien in Verhandlungen treten und das Parkhaus kaufen.