Neue Klimaziele – Basel-Stadt soll 2040 klimaneutral sein Der Gegenvorschlag zur Klimagerechtigkeitsinitiative sieht vor, dass der Stadtkanton zehn Jahre länger Zeit hat für «Netto null». Die Initianten empfinden das Ziel des Regierungsrats als ambitionslos. Leif Simonsen

Die Klimademonstranten forderten, dass Basel-Stadt bis 2030 klimaneutral wird. Mit dem nun präsentierten Vorschlag «Netto null 2040» sind die Linken nicht zufrieden. Foto: Dominik Plüss

Die Klimagerechtigkeitsinitiative will, dass die Treibhausgasemissionen in Basel-Stadt bis 2030 auf netto null gesenkt werden. Das ist ambitioniert. Zu ambitioniert, findet der Basler Regierungsrat. Kaspar Sutter (SP), Vorsteher des Wirtschafts-, Sozial- und Umweltdepartements, präsentierte am Donnerstag den Gegenvorschlag. Dieser sieht vor, dass das Ziel bis 2040 erreicht wird.

«Netto null» bedeutet, dass weniger Treibhausgase ausgestossen werden, als mit natürlichen oder technischen Speichern aufgenommen werden. Der Handlungsspielraum ist gerade im Stadtkanton gering. Es fehlt der Raum für natürliche Speicher wie Wälder, bei den künstlichen Speichern steckt die Technologie noch in den Kinderschuhen. Und: Ein grosser Teil der Emissionen fällt in Bereiche, welche nicht durch kantonale Massnahmen gesteuert werden können. Allein beim Konsum, etwa durch den Kauf von Kleidern, fallen pro Kopf und Jahr sechs Tonnen CO₂ an, und auch bei den Flugreisen (0,8 Tonnen) sind dem Kanton die Hände gebunden.