Vom letzten auf den ersten Platz – Basel-Stadt schafft neues Waldreservat und wird Schweizer Spitzenreiter Mit dem Reservat im Riehener Ausser- und Mittelberg wird ein Viertel der Basler Waldfläche unter Schutz gestellt. Kein anderer Kanton hat, gemessen an der Gesamtwaldfläche, einen grösseren Anteil. Andrea Schuhmacher

Andreas Wyss, Revierförster von Riehen und Bettingen, erklärt, wieso auch im Reservat viel Pflege notwendig ist. Rechts ist die über 200 Jahre alte Eiche zu sehen. Foto: Andrea Schuhmacher

Basel-Stadt ist kein Kanton mit viel Wald. Die kleinen Flächen, die ihm zustehen, sind vor allem auf Riehener oder Bettinger Boden zu finden. Lange wurden diese vom Menschen auch ganz unterschiedlich genutzt: Man brauchte das Holz zum Heizen oder zum Bauen, einst wurde in der Stadt gar die Idee laut, aus dem Wald beim Ausser- und Mittelberg eine Art «Stadtgarten» zu machen. Heute werden just hier 112 Hektaren Wald unter Schutz gestellt. Das entspricht 26 Prozent der Waldfläche des Kantons Basel-Stadt. Damit werden nicht nur die Ziele im Waldentwicklungsplan (WEP) 2021–2035 erfüllt: Der Stadtkanton schafft es damit auch auf Platz eins auf der schweizweiten Rangliste – kein anderer Kanton hat, gemessen an der Gesamtwaldfläche, einen grösseren Anteil an Waldreservatsflächen.