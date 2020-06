Hochrechnung aus dem Finanzdepartement – Basel-Stadt rechnet trotz Covid-19 mit Überschuss Gemäss Schätzungen des Kantons resultiert für die Rechnung des laufenden Jahres ein Überschuss von 118 Millionen Franken. Die Zahl ist allerdings mit Vorsicht zu geniessen. Martin Regenass

SP-Regierungsrätin Tanja Soland will für mehr Transparenz bei den Budgets sorgen. Foto: Dominik Plüss

Der Kanton Basel-Stadt rechnet für das laufende Jahr mit einem Überschuss von 118 Millionen Franken. Das gab das Finanzdepartement unter der Leitung von Tanja Soland (SP) heute Morgen bekannt. Budgetiert worden war ursprünglich ein Überschuss von 15 Millionen. Bei der Zahl von 118 Millionen Franken handelt es sich um eine Schätzung basierend auf den Daten von Ende April 2020. Hauptverantwortlich für die Verbesserung gegenüber dem Budget seien höhere Steuereinnahmen sowie eine höhere Ausschüttung der

Schweizerischen Nationalbank.

Allerdings unterliege das positive Ergebnis zahlreichen Unsicherheiten. Dennoch ist gemäss Finanzdepartement unklar, wie genau sich die Covid-19-Krise auf den Basler Staatshaushalt auswirken wird. Der Kanton gehe – stand Ende April – von einer finanziellen Belastung durch die Covid-19-Pandemie in der Höhe von rund 73 Millionen Franken aus. Darin enthalten sind beispielsweise Gelder, welche die Regierung in den Krisenfonds für wirtschaftliche Soforthilfen verschoben hat. Seither hat die Regierung noch weitere wirtschaftliche Hilfen beschlossen. So die Härtefallunterstützung von 10 Millionen Franken, die der Grosse Rat im Juni 2020 noch beschliessen muss. Dieser mögliche Abzug sei in der Hochrechnung ebenso nicht berücksichtigt wie allfällige Beiträge an die Spitäler.

Mehr Transparenz

Weitere Unsicherheit könnten tiefere Steuereinnahmen verursacht durch die Covid-19-Pandemie schaffen. Einerseits wird sich der Lockdown erst im Jahr 2021 in den Steuererträgen auswirken. Andererseits ist ungewiss, ob die weitere Pandemieentwicklung nochmals wirtschaftlich einschränkende Massnahmen erfordere. Wie das Finanzdepartement mitteilt, verfüge der Haushalt aber über die nötigen finanziellen Mittel, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie zu bewältigen. Der Kanton stehe gut da und habe kurzfristig Handlungsspielraum. Das könnte sich laut Finanzdepartement allerdings im Jahr 2022 ändern. So profitiere der Finanzhaushalt der Jahre 2020 und 2021 von einmaligen Sondererträgen, die sich in der ausserordentlich guten Rechnung von 2019 niedergeschlagen haben.

Tanja Soland, Nachfolgerin der ehemaligen SP-Finanzdirektorin Eva Herzog, präsentierte die Hochrechnung zum Haushalt zum ersten Mal. Damit will Soland mehr Transparenz über die finanziellen Entwicklungen im baselstädtischen Haushalt schaffen.