Eintrittsticket: Impfausweis? – In Basel-Stadt prüft man Sonderrechte für Geimpfte Der Vorwurf, dass Menschen ohne Corona-Impfung eingeschränkt werden, ertönt immer lauter. Droht künftig eine Zweiklassen-Gesellschaft? Benjamin Wirth

Kann man ein Festival künftig nur noch mit offiziellem Impfausweis besuchen? Foto. Keystone (Symbolbild)

Mit dem Vakzin gegen Covid-19 soll die Pandemie endlich ihr Ende finden. So erhofft es sich das Bundesamt für Gesundheit (BAG), das versprochen hat, bis im Sommer alle Schweizerinnen und Schweizer zu impfen, sofern sie das möchten. Längst ist aber bekannt, dass das nicht alle Menschen wollen.

Das birgt Konfliktpotenzial. Denn immer mehr Leute fordern, dass geimpfte Personen künftig bevorzugt werden. So sollen Gäste vor dem Betreten eines Restaurants, Theaters, oder Flugzeugs den offiziellen Impfausweis vorlegen müssen – ansonsten bleiben sie draussen. So will etwa Alan Joyce, Chef der australischen Fluggsellschaft Qantas, die allgemeinen Geschäftsbedingungen dahingehend ändern, dass nur geimpfte Passagiere fliegen können.