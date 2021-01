Anpassung der Regeln – Basel-Stadt lockert das Sportverbot für Jugendliche Jugendliche unter 16 Jahren dürfen wieder in festen Gruppen von maximal 15 Personen Sportanlagen benutzen.

Sportanlagen wie die Kunsteisbahn Eglisee können von Jugendlichen unter 16 Jahren in festen Gruppen wieder genutzt werden. Georgios Kefalas (Keystone)

Der Kanton Basel-Stadt lockert das am 20. November 2020 ausgesprochene Sportverbot für Jugendliche im ausserschulischen Bereich. Er passt damit seine rigiden Bestimmungen an die weniger scharfen Bundesregelungen an.

Ab Samstag dürfen also auch in Basel-Stadt Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in festen Gruppen von maximal 15 Personen Sportanlagen wieder nutzen, wie die Regierung am Dienstag mitteilte. Basel-Stadt hatte hier schärfere Regelungen eingeführt und für den Amateursport die Nutzung sämtlicher In- und Outdoor-Sportanlagen generell untersagt.

SDA