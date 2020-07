Trotz zweifachem Landesverweis – 23-jähriger Algerier kann nicht ausgeschafft werden Der Verurteilte ist im Kanton Basel-Stadt «gestrandet» und lebt von der Nothilfe, weil das Konsulat in Genf seine Papiere nicht anerkennt.

Die Videorecherche fördert eine Absurdität zu Tage, die Basler Politiker ungläubig zurücklässt. Übernommen von 20 Minuten

Das Strafgericht Basel-Stadt hat einen 23-jährigen Algerier an diesem Freitag zu einem Landesverweis von 10 Jahren verurteilt. Es ist bereits sein zweiter Landesverweis – nur kann er gar nicht ausreisen, obwohl er das selbst, wie er sagt, gerne würde. Die Videorecherche von «20 Minuten» fördert eine Absurdität zu Tage, die Basler Politiker ungläubig zurücklässt.

Das Problem sei, dass das Konsulat in Genf die Papiere des Verurteilten nicht anerkenne, heisst es im Bericht. Neue Papiere würde er aber nur in Algerien erhalten. Der Mann ist also praktisch staatenlos. «Tatsächlich ist er momentan auf den Kanton Basel-Stadt eingegrenzt und kann weder eine Ausbildung machen noch legal arbeiten, weil er keinen Status hat», sagt der Rechtsanwalt des 23-Jährigen gegenüber «20 Minuten». Er sei hier «gestrandet» und lebe von der Nothilfe.

Grossrat Joël Thüring hält diese Situation für eine «Farce»: Wenn Länder ihre Staatsangehörigen nicht zurücknehmen würden, sollte man ihnen die Entwicklungshilfe kürzen, sagt der SVP-Politiker.

Das Staatssekretariat für Migration lässt sich mit den Worten zitieren: «Die Schweiz und Algerien haben am 3. Juni 2006 ein Abkommen über den Personenverkehr abgeschlossen, welches die Ersatzreisepapierausstellung regelt und bisher gut funktioniert.» Zu Einzelfällen würden keine Angaben gemacht.

(kha)