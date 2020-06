Keine Kritik an Rechnung – Basel-Stadt hat markant mehr Geld aus Steuern eingenommen Die Jahresrechnung 2019 wird von der Finanzkommission des Grossen Rats einstimmig zur Genehmigung empfohlen : Basel-Stadt konnte unter dem Strich 628 Millionen mehr verbuchen als budgetiert. Katrin Hauser

SP-Regierungsrätin Tanja Soland muss nach Ansicht der Finanzkommission nicht nochmals über die Bücher. Keystone

Die Jahresrechnung 2019 stösst in der Finanzkommission des Grossen Rats auf keine Kritik. Sie wird, wie Präsident Patrick Hafner schreibt, einstimmig zur Genehmigung empfohlen. Das dürfte die zuständige Regierungsrätin, Tanja Soland, freuen: Sie muss vorerst nicht nochmals über die Bücher.

745 Millionen liegt der Kanton gemäss Jahresrechnung im Plus, was 628 Millionen mehr sind, als budgetiert waren. Grund für die guten Zahlen sind insbesondere die Steuereinnahmen: Basel-Stadt hat im Jahr 2019 markant mehr Geld aus Steuern eingenommen als budgetiert war. Dies ist nicht auf die natürlichen Steuerzahler, sondern auf die Unternehmen zurückzuführen: Sie zahlten 2019 viel mehr Gewinn- und Kapitalsteuern als 2018, was wiederum auf die «definitive Veranlagung alter Steuerjahre» zurückzuführen sei.

Die Umsetzung der Steuervorlage 17 habe, so Patrick Hafner, nicht zu Defiziten geführt, was von der Kommission gutgeheissen wird. Die Sozialkosten seien im Vergleich zum Vorjahr zwar um 38 Millionen gestiegen, würden aber immer noch unter dem dafür vorgesehen Budget liegen. Man nehme die guten Zahlen erfreut zur Kenntnis. Getrübt werde die Freude natürlich durch die Folgen der Corona-Krise, die sich «für das laufende Jahr auf einen Betrag in dreistelliger Millionenhöhe summieren werden.» Ob Corona in der Rechnung 2020 zu einem negativen Gesamtergebnis führen werde, sei noch offen. Budgetiert ist ein Überschuss von sechs Millionen für das laufende Jahr.