Immobilien: Obacht beim Verkauf! – Basel-Stadt hat die schlechtesten Makler der Schweiz Nur mickrige vier Prozent der Eigenheime werden von den besten Händlern verkauft. Zudem ist der Markt in der Stadt ausgetrocknet, die Objekte sind nur ganz kurz auf dem Markt – pro Kopf gibt es fast nichts mehr zu kaufen. Sebastian Briellmann

So könnten verärgerte Immobilien-Verkäufer aussehen. Symbolbild: Getty Images/iStockphoto

Es ist eine Prozentzahl, die vielen Menschen durchaus Anlass zur Sorge bereitet: die Leerwohnungsquote. Wohin zügeln, wenn man sein Daheim verlassen möchte – oder muss? Stichwort: Massenkündigungen. In Basel-Stadt verharrt die Quote auch in diesem Jahr bei einem Prozent. Viel ist das nicht. Der Markt ist trocken.

Bei Eigentumsobjekten ist die Lage ähnlich angespannt. Die schlechte Nachricht für Eigenheimbesitzer, die verkaufen wollen: Laut einer Studie des Immobilienvermittlers Bestag sind die Makler, die sich um den Verkauf von Wohneigentum kümmern, die schlechtesten der ganzen Schweiz (vgl. Box). Nur 4,1 Prozent der verkauften Immobilien wurden von den drei qualifiziertesten Händlern betreut. Eine miserable Quote.

So kommt die Studie auf ihre Werte Infos einblenden Die Bestag-Analyse ermittelt nach 15 objektiven Kriterien die drei am besten qualifizierten Makler für jede Immobilie, die in der Schweiz verkauft wird. Die folgenden Ergebnisse geben die Marktlage zum 31. Mai 2020 wieder. Beispiel: Im Kanton Basel-Stadt haben 4,1 Prozent der Eigentümer den Verkauf einem der drei qualifiziertesten Makler für ihre Immobilie anvertraut. Die Bestag-Datenbank überprüft den Markt – vertreten durch die 18 führenden Immobilienportale in der Schweiz. Der Bestag-Algorithmus identifiziert für jede zum Verkauf stehende Immobilie die drei Makler, die für den Verkauf am besten geeignet sind, und dies nach mehr als 15 Kriterien in drei Dimensionen: Spezialisierung, Leistung in der Vergangenheit und Qualität der Anzeigen.

Dass dem so ist, hat mehrere Gründe. Einer ist, dass sich heute jeder Makler nennen darf. Bestag-CEO Patrice Choffat sagt: «Relativ zum Schweizer Schnitt sind Verkäufe in Basel schnell und Projekte teuer, somit können Makler viel verdienen, ungefähr 40’000 Franken pro Abschluss in Basel-Stadt – in Solothurn sind es vielleicht nur 20’000. Darum hat man mehr Makler, als man bräuchte. Es ist schwer zu wissen, wer hier spezialisiert ist. Jeder kann Makler sein, von heute auf morgen.»

Also kommen viele ortsunkundige Makler ohne Kundenstamm gerne nach Basel-Stadt, derart lukrativ ist ein Objekt. Was früher gar nicht ging, ist heute dank des Internets problemlos möglich. Die Gewinnmarge für die Verkäufer kann schnell und substanziell sinken, wenn der Makler nicht das Maximum herausholt.

Baselland im Mittelfeld

Laut Bestag-Studie wurden in Basel-Stadt Ende Mai von 92 Immobilien deren 36 von Maklern angeboten, die keine andere im Kanton haben. Da für viele Menschen eine Immobilie die teuerste Anschaffung ihres Lebens ist, sollte man ein Recht auf bestmögliche Betreuung geniessen. Choffat sagt: «Wer verkaufen will, sollte sich gut überlegen, mit wem das Objekt vermarktet werden will. Man sollte mehrere Referenzen einholen, am besten drei ähnliche Immobilien in den letzten 24 Monaten.»

Kommt dazu: Ein Objekt in Basel-Stadt ist nur gerade 121 Tage (Schweizer Durchschnitt: 267 Tage) auf dem Markt – das ist schweizweit der vierttiefste Wert. Bei diesem rasanten Verkaufstempo sinkt erfahrungsgemäss die Chance, das eigene Objekt zu einem höheren Preis zu verkaufen.

Von September bis Ende Mai, dem untersuchten Zeitraum der Bestag-Studie, sieht das dann so aus: Von rund 280 Objekten waren ein gutes halbes Jahr später nur noch 80 auf dem Markt. Choffat sagt: «In Basel Stadt akzentuiert sich das Problem. Der Markt war schon sehr trocken, dazu kommen die schnellen Verkäufe plus Corona – pro Kopf gibts fast nichts mehr zu kaufen. Freiburg etwa ist ähnlich gross wie Basel-Stadt – und hat dennoch 1100 Objekte zum Verkauf. In Basel sind es 80. Seit unserer Analyse im letzten September sind es gerade noch 30 Prozent des damaligen Werts.»

Schweizer Städte schneiden generell schlecht ab, nicht nur Basel, sondern auch Genf und Zürich. Anders sieht die Lage im Baselbiet aus, wie Choffat sagt: «In Baselland ist die Lage in Ordnung, man steht im Mittelfeld – aber klar ist aus unserer Sicht: Die Anzahl an qualifizierten Maklern ist generell viel zu niedrig, also ist dieser Durchschnittswert auch nicht berauschend.»

Das ist für Makler insgesamt ein wenig schmeichelhaftes Urteil.