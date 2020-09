Engelberger glaubt an Maskenpflicht – Basel-Stadt hält Virus in Schach Die Corona-Fallzahlen sind wieder am Sinken, und schon bald gibt es auch in Basel wieder Grossanlässe. Den Reigen eröffnet der FCB mit dem Match gegen Luzern am 4 .Oktober mit zwischen 12’000 zu 19’000 Zuschauern. Simon Erlanger

Vorsichtig optimistisch: Regierungsrat Lukas Engelberger, Vorsteher des Gesundheitsdepartements, i st davon überzeugt, dass die Maskenpflicht das Ansteigen der Infektionszahlen in Basel im August und September abgebremst hat. (Archivbild) Foto: Keystone

«Die Kurve flacht wieder ab», das ist das Fazit von Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger und Kantonsarzt Thomas Steffen am Mittwochnachmittag. Die Fallzahlen seien nach einer Phase des erneuten Anstieges wieder am Sinken. Insgesamt verzeichnete Basel-Stadt am Mittwoch noch 33 aktive Corona-Fälle. Zwei Personen waren hospitalisiert. An Covid-19 verstorben ist seit Tagen niemand.