Nach Giftalarm aus Lausanne – Basel-Stadt gibt Entwarnung wegen Dioxin-Belastung Meldungen über unerkannt vergiftete Böden in der Westschweiz bewegten Basler Behörden zu Kontrollen. Nun liegen die Resultate vor.

Die Abluftfilterung der Kehrichtverbrennungsanlage scheint in Basel zu funktionieren. Archivbild: Basler Zeitung

Der Boden im Raum Basel ist nicht übermässig mit Dioxin belastet. Die zuständigen Basler Ämter haben an keinem von elf überprüften Standorten eine Überschreitung der Prüf- oder Sanierungswerte festgestellt.

Das Basler Amt für Umwelt und Energie sowie das Lufthygieneamt beider Basel starteten die Untersuchungen im Raum Basel nach der Bekanntgabe von alarmierenden Werten in Lausanne, wie das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt am Dienstag mitteilte. Die hohen Dioxin-Konzentrationen in Lausanne seien wahrscheinlich Ablagerungen aus der Kehrichtverbrennungsanlage.

In Basel scheint die Abluftfilterung der Kehrichtverbrennungsanlage zu funktionieren. Alle Proben hätten den gesetzlichen Prüfwert von 20ng/kg unterschritten, heisst es. Eine gesundheitliche Gefährdung von Mensch, Tieren und Pflanzen könne somit ausgeschlossen werden.

Dioxin ist ein Sammelbegriff für eine Gruppe von chemischen Verbindungen (den polychlorierten Dibenzo­dioxinen und Dibenzo­furanen). Einige Varianten sind relativ harmlos, andere hochtoxisch. Sie können zum Beispiel bei der Abfallverbrennung entstehen. Erfahren Sie hier mehr dazu.

