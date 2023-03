Rechnung 2022 – Basel-Stadt erzielt einen Überschuss von 217 Millionen Franken Dank steigender Steuereinnahmen schliesst die Rechnung 2022 des Kantons Basel-Stadt besser ab als erwartet – einmal mehr. UPDATE FOLGT

Finanzdirektorin Tanja Soland präsentiert erneut einen satten Überschuss in der Kantonsrechnung. Archivfoto: Pino Covino

Einmal mehr präsentiert der Kanton Basel-Stadt einen satten Überschuss. Die Staatsrechnung 2022 schliesst mit einem Plus von 217 Millionen Franken ab. Budgetiert war ursprünglich ein Plus von 61 Millionen Franken. Grund für das positive Ergebnis seien hauptsächlich steigende Steuereinnahmen und eine höhere Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank, wie die Basler Regierung am Donnerstag mitteilte.

Der Kanton ging wegen der Corona-Pandemie ursprünglich von Steuerausfällen in der Höhe von 32 Millionen Franken aus. Doch der Steuerertrag übertraf das Budget um insgesamt 224 Millionen Franken. Auch die Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank fiel um 45 Millionen Franken höher aus als angenommen.

SDA/ssc

