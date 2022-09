Basler Budget 2023 – Basel Stadt erwartet für 2023 einen Überschuss von 66 Millionen Franken Die Einnahmen des Stadtkantons sind wegen der Teuerung, den Folgen des Ukrainekrieges und höheren Zahlungen an den eidgenössischen Finanzausgleich unter Druck. Simon Erlanger UPDATE FOLGT

Finanzdirektorin Tanja Soland budgetiert für 2023 einen Überschuss von 66 Millionen Franken. Das sind 12 Millionen weniger als 2022. Im Jahr 2021 erzielte Basel-Stadt noch einen Überschuss von 215 Millionen. Foto: Archiv Tamedia

Basel Stadt rechnet für 2023 mit einen Überschuss von 66 Millionen Franken, so die Basler Finanzdirektorin Tanja Soland am Donnerstagmorgen gegenüber den Medien. Einnahmen von 4,63 Milliarden Franken stehen Ausgaben von 4,57 Milliarden gegenüber.

Die Teuerung, der Ukrainekrieg und höhere Zahlungen an den eidgenössischen Finanzausgleich beeinflussen das Resultat und lassen die Einnahmen schrumpfen. Für Massnahmen gegen Covid sind auch 2023 noch 12 Millionen budgetiert. Für Investitionen in die Infrastruktur werden 2023 rund 420 Millionen budgetiert. 2022 waren es noch 409 Millionen.

Für 2022 waren noch ein Überschuss von 78 Millionen budgetiert. 2021 erzielte der Stadtkanton gar einen Gewinn von 215 Millionen Franken.

Wegen der Umsetzung der geplanten Steuererleichterung rechnet Basel-Stadt künftig gar mit Defiziten zwischen 2024 und 2026 in der Höhe von 29 bis 52 Millionen Franken. Diese seien angesichts der guten allgemeinen Finanzlage aber verkraftbar, so das Finanzdepartement am Donnerstag. Die Verschuldungsrate bleibe mit 1,3 Promille allerdings niedrig. Erlaubt sind 6,5 Promille.

