Ausgleichszahlungen in Corona-Zeiten – Basel-Stadt bezahlt Selbstständigen mehr als Bund Bei den Auszahlungen für den Erwerbsersatz kommt es zu Ungleichbehandlungen. Das sorgt für Ärger. Martin Regenass

Petra Anne Lorenz mit ihrem Beautyconsult-Studio erhält eine Auszahlung des Bundes, mit der sie nicht über die Runden kommt. Foto: Kostas Maros

98 Franken, «mindestens» und «in jedem Fall»: Diesen Betrag bezahle der Kanton Basel-Stadt Selbstständigen, die durch die Corona-Krise Einbussen bei ihren Geschäften erleiden, so heisst es. Petra Anne Lorenz kann von diesem Taggeld in der Höhe von fast 100 Franken allerdings nur träumen. Die selbstständige Kosmetikerin mit ihrem Studio an der Elsässerstrasse erhält für ihr geschlossenes Geschäft pro Tag gerade einmal 8 Franken. «Ich komme im Moment nicht über die Runden. Sämtliche Rechnungen ausser der Handyrechnung sind gestundet», sagt Lorenz.