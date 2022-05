Platz für 590 Flüchtlinge – Basel-Stadt bestellt Wohn­container für fünf Millionen Franken Parallel zu den bestellten Containern mietet die Sozialhilfe laufend Wohnungen an. Die Geflüchteten aus der Ukraine sollen möglichst nicht unterirdisch wohnen müssen. Jan Amsler

Ein Teil der bestellten Wohnmodule gleicht den Anlagen im «Containerdorf» beim Basler Dreispitz. Foto: Nicole Pont

Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine sollen in Basel-Stadt möglichst nicht in unterirdischen Anlagen wohnen müssen. Der Regierungsrat hat am Dienstag 4,9 Millionen Franken gesprochen, damit mobile Wohncontainer angeschafft werden können. Diese bieten Platz für maximal 590 Personen, wie Ruedi Illes, Leiter Sozialhilfe, auf Nachfrage sagt.