Raschere Lockerung des Lockdown – Basel-Stadt bei Ladenöffnungen zurückhaltender als das Baselbiet oder der Aargau Verschiedene Kantone fordern, den gesamten Detailhandel schneller zu öffnen als am 11. Mai. Der baselstädtische Wirtschaftsdirektor Christoph Brutschin mahnt zur Vorsicht. Martin Regenass

Grossverteiler wie die Migros dürfen einen Teil ihres Sortiments weiterhin nicht verkaufen. Das soll Wettbewerbsverzerrungen vorbeugen. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Aargauer Regierung hat am Dienstag einen offenen Brief an den Bundesrat adressiert. Darin fordert sie, dass die Landesregierung mit den am 16. April angekündigten Lockerungen die Situation des Detailhandels, der Gastronomie und des Veranstaltungswesens nochmals überprüfen solle. Die Aargauer Regierung möchte in Absprache mit anderen Kantonsregierungen und Wirtschaftsverbänden, dass am 27. April neben Coiffeurgeschäften, Massage- und Kosmetikstudios, Baumärkten oder Gartencentern auch alle übrigen Geschäfte des Detailhandels ihren Betrieb wieder aufnehmen dürfen. Dies unter der Voraussetzung, dass die Geschäfte die strikten Schutzmassnahmen einhalten können.