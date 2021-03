Die besten Spitäler der Welt – Basel spielt oben mit – Zürich und Lausanne noch besser Das Magazin «Newsweek» hat Angaben zu über 2000 Spitälern ausgewertet und ein Ranking mit den seiner Ansicht nach Besten veröffentlicht. Die Schweizer brauchen sich nicht zu verstecken. Simon Bordier

Unter den 27 untersuchten Schweizer Krankenhäusern belegt das Unispital Basel den dritten Platz. Foto: Keystone

Zum dritten Mal hat das amerikanische Nachrichtenmagazin «Newsweek» zusammen mit der Plattform Statista ein Ranking zu den besten Spitälern der Welt publiziert. In dieser Bestenliste, in der über 2000 Spitäler aus 25 Ländern berücksichtigt wurden, belegt das Universitätsspital Basel (USB) den 35. Rang. In Prozent ausgedrückt: 98 Prozent der aufgelisteten Krankenhäuser schneiden schlechter ab als das USB. Das Basler Claraspital schafft es immerhin unter die Top 200, also in die oberen zehn Prozent der Liste.

27 Schweizer Spitäler analysiert

In einer Medienmitteilung vom Freitag zeigt sich die Leitung des USB insbesondere über das Abschneiden im Vergleich mit anderen Schweizer Kliniken erfreut. Von den insgesamt 27 Schweizer Spitälern, die in dem Ranking erfasst sind, belegt das USB den dritten Platz. «Das Universitätsspital Basel hat das Siegertreppchen in einem renommierten Ranking für Spitäler erklommen», heisst es in dem Communiqué.

Lediglich die Unispitäler in Lausanne und Zürich stehen noch höher auf dem Siegertreppchen. Das Lausanner Spital (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois) hat es im Gesamtranking gar unter die Top Ten geschafft: Von den über 2000 untersuchten Einrichtungen belegt das Lausanner Zentrum Platz neun. Die ersten drei Plätze im Gesamtklassement gehen allesamt an Spitäler in den USA.

Für das Ranking von «Newsweek» und Statista wurden Daten aus Patientenbefragungen, Qualitätsindizes sowie Befragungen von Ärztinnen und Ärzten, Pflegenden und des Spitalmanagements ausgewertet. Das Vorgehen wird im Einzelnen auf der Webseite des Nachrichtenmagazins erklärt.