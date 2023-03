Knapp fünf Jahre nach Joggeli-Eröffnung – «Basel spielt dann in der obersten Liga»: Was wurde aus diesem Versprechen? Die neue Halle muss schon wieder saniert werden. Insgesamt hat der Kanton damit 140 Millionen Franken für das Prunkstück bezahlt. Und bisher sehr wenig bekommen. Leif Simonsen

Bei der Joggelihalle gibt es wenige Jahre nach der Sanierung bereits wieder Bedarf zum Nachbessern. Aktuell etwa am Dach. Foto: Dominik Plüss

An Fehlprognosen mangelte es nicht, als die politische Debatte um die 105-Millionen-Franken-Sanierung der St.-Jakobs-Halle geführt wurde. Der damalige Basler Erziehungsdirektor Christoph Eymann (LDP) versprach Anfang 2015 in der Parlamentsdebatte: «Wahrscheinlich um das Jahr 2050 werden sich Ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger in diesem Haus wieder mit der St.-Jakobs-Halle beschäftigen müssen, weil sie dann wieder sanierungsbedürftig sein wird.»