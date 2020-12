«Heivisch» beisst nochmals zu – Basel soll mit Tiramisu-Weltrekord ins Guinnessbuch Heiner Vischer muss wegen der Amtszeitbeschränkung das Basler Kantonsparlament verlassen. Er will in süsser Erinnerung bleiben. Jan Amsler

«Am Tiramisu zeigt sich, ob ein Restaurant gut ist»: Heiner Vischer. Foto: Florian Bärtschiger

Langjährige Politiker tendieren dazu, sich zum Abschluss ihrer Karrieren ein Denkmal zu setzen. Auch Heiner Vischer, Grossrat seit 2007 und Grossratspräsident von 2019, hat sich seinen letzten Streich gut überlegt. Wegen der Amtszeitbeschränkung muss der LDPler seinen Sitz im Kantonsparlament Anfang Jahr räumen. Er hinterlässt aber nicht etwa eine Steuerreform oder sonst ein typisch liberales Anliegen, sondern ein gigantisches Dessert: In seiner letzten Interpellation fordert er staatliche Unterstützung, um in Basel den bestehenden Weltrekord für das grösste Tiramisu zu brechen und den Titel damit wieder in die Region zurückzuholen.