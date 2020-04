Hightech-Abfallentsorgung – Basel soll mit 1000 Solar-Kübeln bestückt werden In einer Pilotphase werden zunächst elf verschiedene Modelle getestet. Obwohl die Anschaffung teuer ist, versprechen sich die Behörden längerfristig Kosteneinsparungen.

Ein Passant testet einen Solar-Presskübel am Luzerner Rotsee. Auch in Basel gab es in den letzten zehn Jahren immer wieder Pilotversuche mit solchen Geräten. Matthias Giordano / mgi

Die Basler Stadtreinigung möchte in den nächsten Jahren die heutigen Abfallkübel und -container durch solarbetriebene Presskübel ersetzen. «Nach einem erfolgreichen Test mit einem Prototypen im vergangenen Herbst hat die Stadtreinigung die Beschaffung von rund 1000 Kübeln ausgeschrieben», teilt das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Donnerstag mit. Verschiedene Anbieter hätten Angebote für elf Produkte eingereicht, die nun in einen zweimonatigen Testbetrieb gingen.

Die Stadtreinigung stelle die elf Press-Abfallkübel diese Woche an verschiedenen Orten in der Stadt auf, an welchen das Abfallaufkommen jeweils gross sei. Im Rahmen des Testlaufs würden einerseits qualitative Kriterien beurteilt wie: Gibt es Geruchsemissionen? Wie komfortabel ist die Bedienung? Ist der Kübel behindertenfreundlich? Lässt er sich gut und einfach reinigen? Wichtig sei auch, betont das BVD, dass sich die Kübel gut ins Stadtbild einfügten und zum übrigen Mobiliar im öffentlichen Raum passten.

Kübel übermitteln Daten

Wichtig seien aber auch quantitative Kriterien. Dazu gehörten eine effiziente Verdichtung des Abfalls im Kübel, die Schadenanfälligkeit oder auch die Zeit, welche die Leerung beanspruche. Zudem werde erwartet, dass die solarbetriebenen Behälter die aktuellen Füllstände erfassten und die entsprechenden Daten an die Stadtreinigung übermittelten, um die Kübel künftig nach Bedarf leeren zu können. «Der Test soll zeigen, wie gut diese Datenübertragung funktioniert.»

Obwohl die Kübel teurer sind als die bisherigen, verspricht sich die Stadtreinigung vom Wechsel auf die Hightech-Eimer «wesentliche Kosteneinsparungen».:«Dies, weil die neuen Kübel dank der Pressung und der Übermittlung der Füllstände weniger oft geleert werden müssen.»

In Basel wird schon seit fast zehn Jahren mit Solarbehältern experimentiert, wobei es immer wieder Rückschläge gab. Bei einem Versuch 2012 wurde ein Abfallgerät durch den Einwurf von Dosen und Flaschen überfordert; Mitarbeiter der Stadtreinigung mussten den Kübel regelmässig entstopfen. Bei Piloteversuchen 2018 mussten zwei Kübel an der Mittleren Strasse wieder abmontiert werden, weil sich jede Menge Hausmüll und Pizzaschachteln in der Hydraulikpresse verkanteten.

( bor )